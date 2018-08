Dimitrov: Na Đokovićevom sam nivou

Bugarski teniser Grigor Dimitrov smatra da je dostigao nivo igre kojim može da parira Novaku Đokoviću.

Srbin i Bugarin su do sada imali devet međusobnih duela, a Đoković vodi 8-1.

Dimitrov je vodio protiv Đokovića 6:2, 3:2 u osmini finala Mastersa u Sinsinatiju, ali je Srbin poslije prekida preokrenuo sa 6:3, 6:4 u drugom i trećem setu.

"Znao sam tačno šta treba da radim, imao sam ga gdje želim, a u tim trenucima on je počeo da igra opušteno, agresivnije, jer je znao da mu je to jedina šansa da me pobijedi. Sve je išlo u njegovu korist, iskreno. Očigledno je njegovo iskustvo u takvim mečevima kojih je imao mnogo posljednjih godina bila njegova prednost. Njegova igra u defanzivi je nevjerovatna", rekao je Dimitrov.

Bugarin vjeruje da će vremenom uspjeti sa savlada Đokovića.

"Uradio sam šta je trebalo da popravim iz prethodnih mečeva. Moram da gradim na tome. Kada budemo opet igrai znaću na čemu da radim. Kao kada pravite kuću – ciglu po ciglu. Ko zna koliko će mi mečeva biti potrebno da bih ga pobijedio. Ali osjećam da sam na tom nivou, a uvijek mi izmiču sitni detalji koji riješavaju pobjednika. Ne plašim se to da kažem. Takav sam. Protiv koga god da sam igrao u prošlosti, bez bozira da li je Novak, Rafa (Nadal) ili Endi (Mari), siguran sam da sam na tom nivou. Moram samo da gradim na tome i igram tako svakodnevno", dodao je Bugarin.

(B92)