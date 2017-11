Bugarski teniser Grigor Dimitrov osvojio je završni Masters u Londonu, pošto je u finalu savladao Belgijanca Davida Gofana 7:5, 4:6, 6:3.

Bugarin je do titule došao kao debitant na finalnom turniru sezone i to na impresivan način - sa pet pobjeda.

Masters u Londonu igrao se za ukupni nagradni fond od osam miliona dolara.

Grigor Dimitrov is the #NittoATPFinals champion!



The Bulgarian beats David Goffin 7-5 4-6 6-3 for the prestigious