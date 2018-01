Dimitrov se ne šali, srušio i Rubljova

Bugarin Grigor Dimitrov uspio je da se plasira u četvrto kolo grend slem turnira u Melburnu. Bio je bolji od Rusa Andreja Rubljova, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Bio je to odličan test forme za trećeg nosioca i jednog od igrača iz kruga onih koji bi mogli da dođu do same završnice. Rubljov je zvijezda u usponu i ne može se reći da je odigrao loše, ali jednostavno, Dimitrov je odigrao bolje ključnim poenima i zasluženo se plasirao u osminu finala.

Meč u "Rod Lejver areni" trajao je tri sata i sedam minuta. Dimitrov je je u konačnom zbiru imao znatno više as servisa (13:4) i direktnih poena (45:29), ali i sigrniju ruku, posebno u finiša meča.

Rubljov je poveo sa 2:0 u početnom setu, ali je Bugarin uspio da preokrene na 4:3, potom je napravio brejk za 5:3 i rutinski odservirao za set.

Rubljov je uzvratio u narednom setu, ključna su bila dva brejka u finišu tog dijela igre, da bi treći nosilac u narednom setu poslije 2:4 nizom od četiri uzastopna gema stigao do 6:4. U četvrtom setu presudan je bio sedmi gem kada je Grigor načinio brejk koji je sačuvao do kraja.

Njegov naredni protivnik biće pobjednik susreta između Australijanca Nika Kirijosa i Žoa Vilfreda Conge.

(b92)