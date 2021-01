Direktor Australijan opena: Đoković nije ništa zahtijevao

Kreg Tajli, direktor Australijan open, stao je u zaštitu Novaka Đokovića kog su mediji na ovom kontinentu kritikovali zbog navodnih zahtijeva za bolje uslove igrača.

Najbolji teniser svijeta, kao predsjednik Udruženja igrača, poslao je pismo vlastima države Viktorija u Australiji kako bi pokušao da se izbori za bolje uslove i tretman igrača koji se nalaze u karantinu.

Mediji u Australiji ovakav potez dočekali su na nož napisavši kako je Đoković, u ovako teškim uslovima za sve, zahtijevao nešto nemoguće.

Јavili su se i pojedini teniseri, Nik Kirjos ga je nazvao "budalom", podsmijevao mu se i Sten Vavrinka, a ispostaviće se da je cijela situacija izvučena iz konteksta.

Tajli je u izjavi za "Kanal9" rekao kako Novak nije poslao pismo sa zahtjevima, već amo poruku sa sugestijama.

“Što se tiče Novaka Đokovića, on je napisao poruku, to nisu bili zahtjevi, već sugestije. I on takođe razumije šta znače ove dve nedjelje karantina...Svaki igrač koji je došao ovde znao je da ako je bio u bliskom kontaktu ili pozitivnom testu da će ovo biti uslovi koje će morati da ispoštuju”, rekao je Tajli.

Đoković nije bio jedini sa prijedlozima, japanski teniser Danijel Taro je pitao da se mečevi skrate i igraju u dva dobijena seta zbog novonastale situacije.

“Ovo je na kraju svega, ipak Grend slem. U ovom trenutku, tri dobijena seta u muškoj, i dva u ženskoj konkurenciji su nešto čega planiramo da se držimo”, dodao je direktor Australijan opena.

Tajli je istakao da je znao da će organizacija turnira biti teška.

“Znam da su u pitanju elitni sportisti kojima je teško da održavaju formu dok su u hotelskoj sobi. To je njihov doprinos tome da imaju privilegiju da se, po izlasku iz istih, takmiče za nagradni fond od 80 miliona dolara. Imali smo video pozive sa više od 500 igrača i velika većina njih je srećna što je ovde i što imaju priliku da se takmiče i na turnirima pre Australijan opena. Izvještaji koje čitamo i ono što pojedini govore ne predstavljaju većinu. Bićemo oštri prema onoj manjini koji nema pravi pristup stvarima”, naveo je Tajli.

Australijan open na programu je od 8. do 21. februara. Novaka Đokovića 29. i 30. januara očekuje egzibicija u Adelajdu, potom od 1. do 5. februara ATP Kup, a potom i Otvoreno prvenstvo Australije.

Tiley confident AO will succeed despite Covid-19 challenges Djokovic's requests were refused by Victorian Premier Andrews. "these weren't demands, they were suggestions," Tiley said. How/why did the requests end up on Premier's desk in the first place?https://t.co/8qiV95LIFO