Direktor Australijen opena: To je prijetnja

Direktor teniskog turnira Australijen open, Krejg Tili osvrnuo se na "prijetnje" koje stižu od investitora iz Saudijske Arabije. Arapima novac nije problem, a nakon fudbala polako su počeli da ulažu novac i u "bijeli sport". Termin turnira u Saudijskoj Arabiji bi se mogao poklopiti s turnirom u Melburnu, zbog čega su u Australiji jako zabrinuti.

"Nikada to nećemo uzeti zdravo za gotovo. Dozvolite mi da kažem zašto je to prijetnja: zato što svako sutra može odlučiti imati turnir s nagradnim fondom od 100 miliona dolara, dovešće 32 igrača i svakome od njih će dati po dva miliona. To je prijetnja. Oni to mogu i ništa ih ne sprječava da to naprave'', rekao je Til.

Potom je dodao:

"Kad je premijer rekao da je Australijen open ugrožen, pod tim nije toliko mislio da bi ga vremenski trebalo pomjeriti koliko da se u isto vrijeme odigrava nešto ovako. Zato moramo uložiti dodatno u rast, infrastrukturu, moramo se nastaviti razvijati. Imamo veoma agresivnu strategiju rasta", naveo je Tili, a prenio je "Index".

