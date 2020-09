Dječak kojeg je Federer pogodio: Da li je vrijeme za izvinjenje?

Hit Džejmison, momak kojeg je Rodžer Federer 2006. godine slučajno pogodio lopticom tokom meča, prokomentarisao je diskvalifikaciju Novaka Đokovića.

Džejmison je prije 14 godina bio klinac koji je skupljao loptice i u jednom trenutku je nenamjerno pogođen od strane Švajcarca.

Federer je promašio prvi servis, protivnik mu je vratio lopticu, a on je potom udarcem iza leđa pogodio dječaka u testise.

Švajcarac ga nije namjerno pogodio, očigledno je htio da mu doda lopticu, međutim to je uradio nešto jače, te dečko nije bio spreman.

Publika, komentatori i Federer su uz osmijeh propratili ovo, a zanimljivo da Rodžer nije dobio opomenu.

"2020. godina: Đoković pogodi sudiju i bude diskvalifikovan sa turnira. 2006. godina: Federer izvede trik udarac i pogodi me u testise, i uz osmijeh kaže 'moraš da budeš spreman'. Prošlo je 14 godina, Rodžere – da li je vrijeme za izvinjenje?", napisao je Džejmison na Twitteru, prenosi "B92".

Jasno je da se dvije situacije razlikuju jer je Novak pogodio gospođu u predjelu vrata, nakon čega je pala na pod i teško disala, međutim obojica su nenamjerno pogodili nekoga na terenu, samo je na jednog primenjeno pravilo, a na drugog nije.

2020: @DjokerNole hits line umpire...disqualified from the US Open 2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the...says “you got to be ready” and has a chuckle It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheath https://t.co/qQfG9uPEFM