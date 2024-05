Dječak se sapleo na meču Đokovića, srpski teniser odmah reagovao (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igra prvi meč na teniskom turniru u Ženevi, na kojem se tokom prvog seta dogodila i jedna pomalo neobična situacija.

Dječak koji sakuplja loptice doživio je peh kada se sapleo o stolicu i pao, tik iza Novakovih leđa.

Srpski teniser je to odmah primjetio, okrenuo se i upitao mališana da li je dobro, a pošto je dobio potvrdan odgovor nastavio sa mečom.

Pogledajte:

Easy to lose focus when the World No.1 is in right in front of you #ATPGVA pic.twitter.com/c8mYrGHsci