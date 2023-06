Đere eliminisan u osmini finala turnira Halea

Srpski teniser Laslo Đere nije uspio da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Haleu, pošto je danas u osmini finala poražen od Rusa Danila Medvedeva 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Meč je trajao dva sata i 12 minuta. Medvedev je treći teniser svijeta, dok je Đere 65. na ATP listi. Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i ruskog tenisera, a drugi trijumf Medvedeva.

Ruski teniser je poveo 3:0 na startu prvog seta, a onda je držao prednost od tri gema do kraja ovog dela meča. Đere je poveo 3:0 u drugom setu, ali je Rus izjednačio na 3:3. Igralo se potom gem za gem, a pobjednik drugog seta odlučen je u taj-brejku, koji je pripao Đereu rezultatom 7:5.

Ruski teniser je zaigrao angažovanije u trećem setu i brzo je stigao do vođstva od 4:1. Đere je smanjio na 4:3 i imao je priliku na svoj servis da stigne do izjednačenja. Međutim, Medvedev je napravio novi brejk, a onda je na svoj servis stigao do pobjede.

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Roberta Bautiste-Aguta, koji je bio bolji od Amerikanca Brendona Nakašime 7:5, 7:6 (7:2).

ATP turnir u Haleu igra se za nagradni fond od 2.195.175 evra.