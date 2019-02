Đere pobijedio 8. tenisera svijeta

Laslo Đere, srpski teniser, ostvario je najveću pobjedu u karijeri pobijedivši Austrijanca Dominika Tima u prvom kolu Rio de Žaneira.

Đere je na turniru iz serije 500 bio bolji od Tima lakše nego što je iko očekivao – 6:3, 6:3 – poslije samo sat i 19 minuta igre.

Tim je bio prvi koji je oduzeo servis rivalu na meču, ali je Đere ekspresno uzvratio istom mjerom. Do drugog dijela prvog seta nije bilo preterano teških gemova za servere, sve do 4:3, kada je srpski teniser fantastično riternirao i zasluženo došao do brejka, a zatim i seta.

Drugi set je počeo isto kako je završio prvi, brejkom. Đere je dominirao protiv osmog tenisera svijeta i prvog nosioca turnira u Riju, te napravio i dodatni brejk.

Dominik je uspio da se vrati u meč i oduzme servis Laslu na 5:2, ali je u svom narednom servis gemu izgubio sva četiri poena i pretrpeo neočekivani poraz, koji je ipak bio veoma zaslužen.

Tim je turnir u Rio de Žaneiru osvojio 2017. godine, dok je Đere pobjedom i plasmanom u drugo kolo obezbijedio poboljšanje plasmana za 11 mjesta, na 79. mjesto, za sada. Ovo je, inače, Đereova najveća i jedina pobjeda nad Top 10 teniserom u karijeri, a prethodno mu je najdraža uspomena bila pobjeda nad Fernandom Verdaskom i plasman u polufinale turnira u Budimpešti 2017. godine.

U drugoj rundi Srbin se sastaje sa najvjerovatnije Japancem Tarom Danielom, koji je pred prekid zbog kiše imao prednost od 4:1 u trećem setu protiv domaćeg tenisera Sejbota Vajlda.

Turnir serije 500 u Riju se igra na šljaci, nagradni fond je 1.937.740 dolara, a titulu brani Argentinac Dijego Švarcman.

(b92)