Đoković: Biće teško biti prvi, rivali su jaki, ali imam ogroman motiv

Novak Đoković će poslije trijumfa u Parizu od nedjelje krenuti u bitku za posljednji trofej sezone, na ATP tur finalu u Londonu.

Neće to biti samo bitka za prestižni pehar, već i za čelnu poziciju na kraju sezone. Pet puta je bio prvi na kraju sezone, uspjeli u tome i ove godine, izjadnačiće rekord Pita Samprasa.

Srpski teniser, koji je u ponedjeljak poslije tačno godinu dana permanentne vladavine prepustio tron Rafaelu Nadalu, svjestan je da će u "O2 areni" imati težak zadatak.

Đoković je u grupi "Bjern Borg" zajedno sa Rodžerom Federerom, Dominikom Timom i Mateom Beretinijem. Ne želi da se bavi kalkulacijama, cilj mu je da dobije sve mečeve na turniru i vrati se na prvo mjesto.

“Biće to ekstremno težak zadatak za mene kada se ima u vidu ko su protivnici u grupi. Ukoliko uspijem godinu da završim na prvom mestu. biće fantastično. Imam veliki motiv”, priznao je Novak.

Ove godine odigrao je nekoliko izuzetnih mečeva. Izdvaja se onaj iz finala Vimbldona sa Federerom kada je poslije 12:12 u petom setu i taj-brejka stigao do titule.

“Kada je riječ o takvim mečevima, radi se o vizualizaciji i pripremi sebe za sve moguće situacije. Pokušavam da 'odigram' meč u svojoj glavi prije izlaska na teren. Nisam mogao da predvidim takav scenario, ali uvijek sebe zamišljam kao pobjednika". Uz tu snagu volje, morate imati snagu koja dozali iz vaše mentalne i emocionalne strane. Za mene je to večita bitka unutar mene, veće i od one koja se dešava spolja. Nisu razne situacije na terenu to što te povređuje već kako se ti iznutra nosiš sa tim situacijama, kako ih prihvataš, kako ih preživljavaš”, dodao je Đoković..

Bez obzira na to što svi imaju preko 30 godina, Đoković, Federer i Nadal su i dalje dominantni u svijetu tenisa. Srpski teniser kaže da su mu oni najveći motiv.

“Jedan drugog činimo jačim, zahtijevamo jedan od drugog da napredujemo u igri. Njih dvojica su vjerovatno i najveći razlog zašto se još takmičim na ovom nivou. Činjenica da su ušli u istoriju me i dalje inspiriše i motiviše, da uradim isto što i oni, čak i više”, zaključio je Đoković.

On će u nedjelju 10. novembra od 14 časova igrati prvi meč u singlu, a protivnik mu je Mateo Beretini. Večernji termin od 20 časova razervisan je za duel Rodžera Federera i Dominika Tima.

