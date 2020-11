Đoković: Bitno je da je Novak licemer

Novak Đoković glavna je tema u tenisu poslije prijedloga da se poslije samo nekoliko mjeseci vrati u ATP Savjet igrača.

Đoković je u međuvremenu osnovao pandan udruženje pod nazivom PTPA, ali sada je nominovan za povratak.

Prvi teniser svijeta prihvatio je, zajedno sa Vasekom Pospišilom, i tako izazvao lavinu oprečnih komentara teniskog svijeta.

"Vidim da mnogi pišu o mojoj kandidaturi da bude deo Saveta, što nije tačno. Mene su nominovali igrači i to tako funkcioniše. Nisam postupao proaktivno, isto kao ni Vaseka. Obojicu je nominovao širok spektar igrača. Za mene je ovo snažan znak i naravno da se osećam odgovornim i počašćenim što mogu da predstavljam igrače", objasnio je Novak poslije poraza od Danila Medvedeva na Završnom Mastersu.

Đoković ne vidi tu nikakav sukob interesa ako bi bio u dva udruženja.

"To nisam video ni u avgustu kada je osnovana PTPA. Zato sam prihvatio nominaciju za ATP, baš kao i Vasek, samo zato što se tako čini postoji odgovornost kada ste nominovani, a to znači da imate poverenje i kredibilitet dobrog broja igrača. Zato smo se naravno stavili na raspolaganje, ali pravilo koje je izglasao ATP odbor ne dozvoljava igraču da bude deo saveta igrača i bilo koje druge organizacije u ekosistemu", rekao je Đoković.

Prema njegovim riječima tako je poslata poruka da nijedan igrač ne može da bude istovremeno uključen u tijela ATP-a i PTPA.

"Šteta je to baš, ali dobro, bar znamo gde smo. Tim pravilom je ATP poslao snažnu poruku da ne želi PTPA. ATP ide suprotno od onoga što igrači žele. Prave se političke igre, o kojima se retko piše, već je bitnije da se napiše da je Novak licemer. Međutim, navikao sam, to me jača i motiviše da radim sve više i ispravnije za ovaj sport", zaključio je Novak.

