Đoković: Brine me ta bol

Srpski teniser Novak Đoković optimističan je kada je u pitanju njegov nastup protiv Australije u četvrtfinalu Junajted kupa.

Srbija je savladala Češku i zakazala duel protiv domaćina u srijedu od 10 časova.

Izjednačenje je protiv evropske selekcije našoj doneo upravo Novak Đoković, koji je tokom duela sa Jiržijem Lehečkom imao problema sa ručnim zglobom desne ruke.

Đokovića je zglob mučio i prije tog meča.

"Nadam se da se situacija neće pogoršati. Osetio sam to na zagrevanju pre meča i tražio sam pomoć pre, tokom i posle meča. Nije mi prvi put da se suočavam sa nečim ovakvim u svojoj sportskoj karijeri. Znao sam da se snađem i da dobro završim meč. Verujem da mogu dobro da se oporavim i da budem spreman za naredni duel", rekao je Đoković.

"Naravno, situacija sa zglobom je malo zabrinjavajuća, ali uzbuđen sam što mogu da doprinesem da moja zemlja napreduje. Suočavanje sa domaćinom obezbediće sjajnu atmosferu na terenu i borićemo se do kraja", zaključio je Đoković.

Djokovic with a right wrist issue during practice before his match with Lehecka in Perth pic.twitter.com/28DrVpHa4o