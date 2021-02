Đoković: Čekam neke odgovore

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković govorio je o povredama pojedinih igrača, koje je povezao sa specifičnim uslovima u Australiji.

Dvonedjeljni karantin je ostavio posljedice po zdravlje igrača, odnosno njihovu fizičku spremu, ali i mentalnu, emocionalnu.

Pojedini igrači nemaju namjeru da nastave sezonu ukoliko moraju da na svakom turniru idu u karantin.

"Ono što vidimo nije normalno. To nije nešto na šta smo navikli. Najbolji igrači su oni koji su najspremniji. U prošlosti je to dokazano bilo. Sada imate Beretinija, čak i Rafu koga muče leđa, ja, Saša, mučio se i Dimitrov. Očigledno ima veze sa okolnostima u kojima smo bili. Gren slem odmah nakon 14,15 dana u karantinu... Za neke momke je možda bilo i teže nego za mene i neke druge igrače iz vrha. Nemam prava da se žalim u poređenju sa nekim igračima koji nisu mogli iz sobe da izađu 14 dana. Znate, ne želim da sjedim ovdje. Žalim se na ono kroz šta smo prošli, moramo biti iskreni i realni da to utiče na fizičko stanje igrača. Naravno i mentalno, emocionalno, fizički. Nadamo se da je ovo privremeno. Ali u razgovoru sa nekim igračima, dosta njih jednostavno ne želi da nastavi sezonu ako ćemo morati u karantinu da budem pred skoro svaki turnir", rekao je Đoković.

Vode se razgovori igrača sa ATP Savjetom.

"Dakle, ovo je nešto o čemu treba raspravljati. Razgovarao sam sa nekim članovima Savjeta i oni kažu da su vodili opsežne razgovore sa rukovodstvom ATP-a. Čekam neke odgovore. Pokušavam da razumijem kako će izgledati nastavak sezone poslije Australije, jer ovo nije dobro za igrače. Mislim, Gren slem je Gren slem. Finansijski aspekt je očigledno jedan od glavnih razloga zašto su mnogi igrači došli i rekli 'U redu, prihvatamo karantin'. Ali, to neće biti slučaj na ATP 250 i 500 turnirima. Od niže rangiranih igrača sam čuo mnogo žalbi. Ne želim da upirem prstom ni u koga. Samo govorim šta se događa, govorim istinu, govorim o stvarnosti, moramo da razgovaramo o tome. Čuo sam da neki igrači razgovaraju o nečemu sličnom NBA mehuru i ne smeta mi da razgovaram o takvoj ideji. Izaberite jedno mjesto i mi ćemo igrati sve turnire na toj podlozi i tom mjestu. Znate tri-četiri nedjelje igramo, pa dvije-tri odmaramo, tako nešto", rekao je najbolji igrač planete.

Novak ne očekuje da će bolje biti u Evropi.

"U Australiji je lokdaun već pet dana, nadamo se da će stadioni za nekoliko dana biti otvoreni za publiku. Moramo biti realni da je ovo što se događa u Australiji daleko bolje od onoga kroz šta Evropa prolazi sa pravilima, propisima, karantinima. Veći dio sezone će biti u Evropi. Sljedećih nekoliko mjeseci biće Majami, Bliski Istok... Ali, kada krenemo po Evropi... ATP je smislio pravo da svaki igrač sme da povede dvije osobe. Dakle, ako imate porodicu, ne možete ih povesti sa sobom. Bez obzira gdje igrate, bez obzira da li u toj državi imate bolje uslove ili ne, i dalje ste dužni da sa sobom povedete samo dvije osobe", zaključio je Novak ovu temu.

(B92)