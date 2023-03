Đoković: Da nije moguće pobijediti Nadala na šljaci, ne bih igrao tenis

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije bio mnogo zabrinut poslije poraza od Danila Medvedeva (6:4, 6:4) u polufinalu turnira u Dubaiju.

"Mnogo je toga pozitivnog. To kako sam se osećao tokom cijele nedjelje kada je riječ o tijelu, nisam znao kako će biti poslije povrede. Znam da sada nisam igrao dobro u nekim trenucima, ali to je i do njegovog kvaliteta. Idemo dalje", rekao je Đoković na konferenciji za medije, a prenio Sport klub.

Na "zanimljivo" pitanje da li je moguće pobijediti Rafaela Nadala na šljaci, Đoković je bio jasan.

"Da to nije mogućnost, prijatelju, ne bih igrao tenis", rekao je Đoković, koji je često pobjeđivao Nadala na šljaci, uključujući i Rolan Garos.

Odao je i priznanje velikom rivalu na nizu od 912 nedelja u Top 10, koji će biti prekinut posle Indijan Velsa.

"Nevjerovatna konstantnost, poznat je po tome kroz cijelu karijeru. Kapa dole, biti u Top 10 skoro 20 godina, to je nečuveno, da budem iskren. Kvalitet, igra na svim podlogama, a uz to je nekada zbog povreda bivao van terena i skoro šest mjeseci, ali je uspjevao da ostane u vrhu", istakao je Đoković.