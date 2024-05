Đoković: Dobro sam, vidimo se u nedjelju

RIM - Najbolji teniser svijeta Novak Đoković poručio je da je dobro nakon što ga je udarila flaša u glavu dok je potpisivao autograme poslije pobjede protiv Francuza Korentana Mutea u drugom kolu mastersa u Rimu.

"Hvala vam na porukama. Ovo je bila nesreća i ja sam dobro, odmaram u hotelu s ledenim oblogom. Vidimo se u nedelju", napisao je Đoković na društvenoj mreži "Iks".

Đoković je poslije pobjede nad Muteom /2:0/ na izlazu sa terena pogođen flašom koja je ispala iz ranca jednog navijača koji je čekao na autogram.

Srpski teniser dobio je posjekotinu, pa je zbog mučnine i vrtoglavice otkazao konferenciju za medije.

Đoković će sutra u trećem kolu igrati protiv Čileanca Alehandra Tabila.

