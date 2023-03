Đoković: Doneo sam svesnu odluku i znao da postoji rizik

​Srpski teniser Novak Đoković je u ekskluzivnom intervjuu za CNN izjavio da se nada kako će moći da zaigra na US Openu.

Đokovića nije bilo u Indijan Velsu, a neće ga biti ni u Majamiju zbog vakcinalnih pravila za ulazak u tu zemlju.

Međutim, najavljena popuštanja restrikcija u SAD zakazana za 11. maj pružaju nadu da neće biti problema da ga gledamo na posljednjem Grend slemu u sezoni.

"Šteta je što nisam mogao da igram u Indijan Velsu i Majamiju, volim te turnire. Imao sam mnogo uspeha tamo, ali doneo sam svesnu odluku i znao sam da postoji rizik da ne idem tamo – trenutno je takvo stanje, nadam se da će se kasnije ove godine promeniti, za US open. To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu", rekao je Đoković i potom još jednom istakao koliko želi da zaigra u SAD:

"Zaista želim da budem u Njujorku. Kada sam 2021. godine izgubio od Medvedeva u finalu, doživeo sam jedan od najboljih momenata sa tamošnjom publikom, osvojio sam US open triput i igrao još mnogo finala… Iako sam izgubio taj duel od Medvedeva, dobio sam ljubav i poštovanje publike, želim da se vratim i da se opet povežem s njima. Tome se radujem i nadam se da će desiti."

Kako kaže, uprkos svemu, ne kaje se zbog odluka koje je doneo.

"Ne kajem se. U životu sam naučio da kajanje samo može da vam škodi, da vas natera da živite u prošlosti, a ja to ne želim. Ne želim ni da živim previše u budućnosti. Želim da budem u sadašnjem trenutku koliko je to moguće, ali i da razmišljam o budućnosti, da stvorim bolju budućnost. Čestitam Alkarazu. Apsolutno je zaslužio da se vrati na mesto broj 1", zaključio je Đokovića, prenosi b92.

US Open počinje tek krajem avgusta, te do tada još štošta može da se promijeni. Ako gledamo skoriju budućnost, naredni turnir gdje bi Đoković trebalo da se pojavi jeste onaj u Monte Karlu koji se igra od 8. do 16. aprila.