Đoković: Drugi set protiv Medvedeva bio mi je jedan od najtežih u karijeri

Najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković izjavio je danas da mu je drugi set finala US opena protiv Danila Medvedeva bio jedan od najtežih u karijeri, prenosi CBS News.

Đoković je osvojio US open, pošto je prošle noći u finalu pobijedio Medvedeva 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Meč je trajao tri sata i 17 minuta. Drugi set je trajao jedan sat i 44 minuta.

"To je bio jedan od najdužih setova koje sam ikada igrao i jedan od najtežih setova u mojoj karijeri, ako ne i najteži. To je bio ključ meča jer sam poveo 2:0 u setovima, ali da je bilo 1:1, napravilo bi veliku razliku. Sećam se, imali smo veliki broj razmena sa preko 30 udaraca, oduzimao sam mu noge, on ih je oduzimao meni... Bio je neverovatan meč i kada sam osvojio taj drugi set osetio sam veliko olakšanje", rekao je Đoković.

Srpski teniser je trijumfom u Njujorku stigao do 24 grend slem trofeja.

"Mislim da je Bog veliki. Osećao sam veliko olakšanje i bio sam zahvalan na tom momentu. Znate, ljudi me pitaju, zašto nisam slavio nakon poslednjeg poena jer sam video da njegov forhend ide u mrežu. Osetio sam veliko olakšanje i bio sam zahvalan što je sve gotovo", naveo je Đoković.

On se osvrnuo na detalje proslave posle meča.

"Prvo što sam hteo da uradim, pošto sam razmenio nekoliko reči sa Medvedevim na mreži, je da zagrlim moju ćerku,. Ona je moj anđeo čuvar, ona je moja duša, ona je moje sve... Nisam znao da će sedeti tamo, bili smo prekoputa jedno drugog, video sam je sa klupe. Ona je bila tu kada god mi je bilo potrebno ohrabrenje. Nasmejala bi se ili bi mi pokazala stisnutu pesnicu i ja bih se istopio. Bilo mi je potrebno nešto, video sam nju i ona mi je donela tu energiju", istakao je Đoković.

Srpski teniser je podsjetio da je atmosfera bila nevjerovatna na finalu sa Medvedevim, pošto je na tribinama stadiona "Artur Eš" bilo 20.000 navijača.

"Bila je velika čast igrati na tom terenu i dalje igram za ove momente. Guram sebe kada se probudim da obavim sve zadatke i rutine jer ako želite da dođete do finala grend slema i osvojite taj trofej morate da se žrtvujete mnogo. Kada sam igrao finale rekao sam sebi da zbog ovoga igram i da zbog ovoga guram sebe. Bilo je neverovatno iskustvo", dodao je srpski teniser, koji je od danas preuzeo prvo mjesto na ATP listi.

Đoković je poslije pobjede na US openu odao počast preminulom čuvenom košarkašu LA Lejkersa i prijatelju Kobiju Brajantu. Đoković je po osvajanju titule obukao majicu sa brojem 24 i porukom: "Mamba, zauvjek."

"Brajant je bio jedan od sportista koji je u sportu ostavio nešto neverovatno i na terenu i van njega. On je bio taj koji je bio meni najvažniji kada sam se mučio, kada sam se vraćao iz povrede, kada sam hteo da se vratim. On me je savetovao, podržavao me je i pomogao mi je. Hvala mu na svemu", zaključio je Đoković.