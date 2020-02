Đoković, Federer i Nadal imaju zajedničku WhatsApp grupu

Novak Đoković je u Dubaiju dao intervju za kanale zvaničniog turnira, a jedan njegov odgovor izazvao je posebnu pažnju, a vezan je za rivalstvo između njega, Federera i Nadala.

Novinari su pitali Novaka da li je istina da on, Rafa i Rodžer imaju zajedničku WhatsApp grupu u kojoj razmijenjuju poruke , što je nedavno nagosvijestio Rafael Nadal u jednom intervjuu.

"Da, imamo", odgovorio je Novak uz osmijeh.

Novinari su insistirali da saznaju ko je najaktivniji i kako izgleda konverzacija među velikom trojkom.

"Svi smo aktivni ili nismo aktivni. Kada nismo aktivni, nismo, ali kada smo aktivni, svi odgovaraju. Slažemo se dobro, dugo se poznajemo i postoji nevjerovatno poštovanje među nama i profesionalno i privatno, tako, da dokle god je tako, mislim da svi imaju koristi od toga, posebno naš sport", zaključio je Đoković u intervjuu.

Confirmation from @DjokerNole that he is part of the WhatsApp group we ALL wish we were in on! Watch the full interview with the World No1 here ahead of his @DDFTennis return: https://t.co/R1QFmHlrOc@NovakFanClub @TennisTV pic.twitter.com/kYQjbdcF8U