Đoković: Gledaću Zvezdu i Partizan u Evroligi, "Crveno-bele" u LŠ

Đoković se plasirao u četvrtfinale US opena trijumfom nad hrvatskim teniserom Bornom Gojom sa 6:2, 7:5, 6:4.

Novak se poslije meča osvrnuo na svoje izdanje.

"Zadovoljan sam. Dobro sam ušao u meč, imao sam dobar intenzitet. Prva dva seta su sada bila drugačija nego u trećoj rundi. Drugi set je bio prilično jak, uspeo sam da se vratim. Neutralizovao sam njegov servis, visok je momak, ali se dobro kreće. Uspeo sam da pročitam njegov servis i na kraju da pobedim", izjavio je Đoković na konferenciji za medije.

Osvajač 23 grend slema je istakao da se trudi da bude u kontaktu sa najvećim sportistima na svijetu.

"Zlatan Ibrahimović mi je omiljen, on ima balkanski mentalitet, to razumem jako dobro i znamo se 15 godina. Nikola Jokić je najbolji košarkaš sveta, neverovatan čovek, svi su oduševljeni šta radi na košarkaškom terenu. Nisam ekspert, ali sam srećan što srpski igrač dominira u NBA ligi, nikada se to nije na tom nivou dešavalo. Volimo se i podržavamo, pratim i da smo ušli u četvrtfinale Mundobasketa. Pratim i odbojku, sport je moje polje života, znam kroz šta prolaze i divim im se", dodao je Đoković.

Sljedeći rival mu je domaći teniser Tejlor Fric.

"Fric će imati podršku navijača. Očekivano je pošto se igra u Americi. Bilo bi iznenađenje da nije tako. Za Ameriku je važno što ima trojicu u četvrtfinalu. Amerika je velika teniska nacija. Biću spreman za meč sa Fricom. Analiziraću prethodne mečeve, naročito onaj u Sinsinatiju. Igrali smo nekoliko puta prethodnih godina. Ima dobar servis, forhend. Sigurno da će biti motivisan da pobedi u takvoj atmosferi", istakao je Đoković.

On je još jednom pohvalio Bornu Goju.

"Čestitke Borni na fantastičnom turniru. Značiće mu za dalje, za samopouzdanje. Vrlo brzo će graditi renking na gore. Ušao je zasluženo u Top 100", dodao je Đoković.

On se osvrnuo na nedavnu izjavu Goja, koji je rekao da je tenis umirući sport.

"Ne bih se složio da je tenis umirući sport. Shvatam suštinu, ali bi bilo potrebno dosta toga da se promeni. Nekstgen turnir je napravljen da bi se neke stvari testirale koje bi mogle da se ubace u profesionalni tenis", istakao je Đoković.

Srpski teniser je istakao da nema ništa protiv dozvoljenog "koučinga".

"Pričao sam sa nekoliko igrača i trenera da li bi trebalo dozvoliti treneru da ulazi na teren. Nemam nešto mnogo protiv toga, to se dešavalo i pre nego što su ga dozvolili. Pokušavate da dobijete neke savete od trenera, sada možete i da vičete, to je ono što ja radim. Ne znam zašto to ne bi bio slučaj, mislim i da je logično. Možda ne bih podržao baš sve da se čuje, može neko da javi protivničkom timu", naveo je Đoković.

Za kraj, Novak je listao koje sve sportove voli da prati sem tenisa.

"Želeo sam da gledam Jokića, ali nisam mogao da se organizujem. Voleo bih njega, sada kada je na vrhuncu. Prošle godine sam imao priliku da pratim na prijateljskim utakmicama, koje su imali u Sloveniji i Srbiji. Osećao sam se kao dečak, koji je gledao košarkaše sa divljenjem. Volim skijanje. Gledao sam kao mali sa ocem. Kicbil spust, to bih voleo. Ima dosta dešavanja koja bih voleo da gledam. Finale Lige šampiona, Evroligu ću pratiti, i Zvezdu i Partizan. Zvezdu u fudbalu", zaključio je Đoković.