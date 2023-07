Đoković: Goran se šali da nam je to u krvi

Novakov sin, Stefan, čest je gost na treninzima srpskog teniskog asa. Takav slučaj bio je i uoči meča sa Stenom Vavrinkom, za kojeg se sedmostruki vimbldonski šampion pripremao na “Orangiju”. Goran Ivanišević, jedan od Novakovih trenera je izjavio da "krv nije voda".

Na kraju treninga, malo su razmjenjivali udarce, da bi Stefan odličnim lobom pokazao da "krv nije voda".

"Goran se uvek šali da nam je to u krvi i da je Stefan to nasledio, kako neko izađe na mrežu ide lob u 99 odsto slučajeva. Stefan je danas mene navukao sa drop šotom i onda me je lobovao. Šta da kažem... Zaista je ogromno zadovoljstvo što imam mogućnost da sa svojim sinom igram tenis. Sve ostalo je suvišno, samo taj osećaj da sport kojem sam posvetio ceo život moj sin igra i voli i želi da igra. Kad smo zajedno na terenu, nema lepšeg osećaja", rekao je Đoković.

Novak je na konferenciji za medije pričao i o svom stalnom sparing partner, Karlosu Gomesu Ereri.

Inače, naredni meč igraće u nedelju protiv Huberta Hurkača, u okviru osmine finala, prenosi "Telegraf".