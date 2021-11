Đoković: Imam svoju formulu, ali i ona se menja

​Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković, još jednu sezonu završava kao najbolji na ATP listi.

Sedmi put u karijeri, u pitanju je novi rekord i svakako nešto na šta može da bude ponosan.

Tokom godina, uspijevao je da dobije mnoge velike bitke, kao i ovu posljednju u Parizu.

Novak je u razgovoru sa srpskim novinarima odgovorio i na pitanje koje osobine bi izdvojio, a koje su bile ključne kod njega da bi u tome uspio.

"Požrtvovanost i posvećenost definitivno, jer neophodno je. Da bi bio na vrhu ovako zahtevnog individualnog sporta, neophodno je preuzmeš odgovornost za svoje postupke, za životni stil. Dakle, za tenis specifičnu stvar, zato što je individualan sport i zato što zavisi od tebe, a sve je važno, od onoga kako i koliko treniraš, s kim se okružuješ, kako jedeš, kako i koliko spavaš. Sve utiče na završni proizvod, tačnije rezultat koji dobiješ na terenu. Imam svest o tome i to je došlo vremenom", kaže Đoković.

Nije zaboravio da istakne ljude koji su imali veliki uticaj na njegov razvoj.

"Imao sam veoma dobro odrastanje u smislu ljudi koji su me okruživali, naravno uz podršku mojih roditelja. Kad pričamo o stručnjacima, imao sam Nikija Pilića i Jelenu Genčić, koji su velikani ove igre na svetskom nivou i veliki mentori i učitelji života i sporta. Tako da sam uz njih dosta učio i razvijao se u tenisera i osobu koja sam danas, ali to ne znači da sam savladao gradivo. Znam da ne znam! To je jedino što znam, takav mi je stav u životu. Trudim se da budem otvorenog uma i da primenjujem neke novine, da uvrstim stvari i detalje, bilo da je to sa treningom, ishranom, mentalnim pristupom koji će za mali procenat možda da mi poboljša igru i stanje svesti, kao i emocija na terenu. Imam svoju formulu, ali opet sa druge strane znam da je promenljiva, jer ja sam čovek koji se menja, kao i svi drugi. Svi se menjamo, svake godine, svakog dana, tako da moramo da budemo otvoreni za prilagođavanje promenama i uvrštavanje nekih novih stvari u životu", zaključio je najbolji igrač svijeta.

