Đoković: Iscrpljen sam, ne mogu da se žalim

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković rekao je da se dobro odmorio pred US Open.

Đoković je početkom nedjelje stigao u Njujork, gdje se na Flašing Medouzu sprema za US Open.

Poslije treninga sa Denisom Šapovalovim, govorio je za ESPN.

"Imao sam mnogo odmora, baš dosta za tenisera. Bilo je tri i po nedelje od poslednjeg meča. Navikli smo na to. Tenis se igra kroz celu godinu, nismo imali mnogo odmora posebno u olimpijskoj godini. Imao sam sjajno leto, dosta me je iscrpelo, ali ne mogu da se žalim. Imao sam najbolju sezonu što se tiče grend slemova i nadam se da mogu da to krunišem sa još jednim trijumfom", rekao je Đoković.

US Open počinje 30. avgusta i igra se do 12. septembra.

Đoković je prvi favorit za osvajanje Otvorenog prvenstva Amerike, na kom neće biti Rafaela Nadala, Rodžera Federera i branioca titule Dominika Tima.

(B92.net)