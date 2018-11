Đoković: Istezanje se isplaćuje

Novak Đoković istakao je da mu je slabiji servis Aleksandra Zvereva olakšao da dođe do nove pobjede na Završnom turniru.

Srbin je nadigrao Nijemca sa 6:4, 6:1 pa je sa dva trijumfa obezbijedio polufinale turnira.

"Mislim da nije bio neverovatan tenis za obojicu, ali pobeda je pobeda. Mislim da sam igrao dobro. Sredinom drugog seta su počele bolje da prolaze loptice. On mi je servisom otežavao situaciju, ali u drugom setu nije bio blizu svog maksimuma", rekao je Đoković.

Jedan od ključnih trenutaka meča bio je deveti gem prvog seta kada je Đoković napravio brejk na servisu rivala za set.

"Nije lako kada gubiš 5:4 i zaostaješ brejk, a igraš protiv njegovog servisa. Bilo je teško da mu pročitam servise, teže nego protiv Iznera. U drugom setu bilo lakše, Zverev ima sjajan servis, ali mu je opao procenat u drugom setu, što mi je omogućilo da popravim učinak".

Đoković je interesantan navijačima u O2 areni zbog svog sistematskog istezanja prije meča.

"Zvali su me raznim imenima zbog fleksibilnosti tela. Odavno to radim, otkad sam počeo da se bavim ovim sportom. Mnogi su mi govorili koliko je to važno i koliko može da utiče na igru i sada se to isplaćuje".

U trećem meču u grupi "Gustavo Kuerten" Đoković će igrati protiv Hrvata Marina Čilića, a potreban mu je samo jedan set da osvoji prvo mjesto.

"Misli su mi sada usmerene samo prema porodici, prema deci. Želim da provedemo kvalitetno vreme posle ovog meča. Ali biću spreman za naredne", zaključio je Đoković.

Novak ima pozitivan skor protiv svih top 10 igrača!

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u četvrtak je postao najuspešniji igrač na svijetu po još jednom parametru.

Novak je slavio protiv Nijemca drugu pobjedu i sada vodi 2-1 u međusobnim duelima, čime je oborio nesvakidašnji rekord.

Naime, Novak sada ima pozitivan skor sa svim članovima top 10 na ATP listi, pošto je jedino sa Zverevim bio u egalu.

Ukupno je protiv igrača koji su sada u samom vrhu svjetskog tenisa dobio 121 duel, a doživeo 61 poraz, što je više od 66% uspješnosti.

Novak Djokovic now has a winning head to head against everyone in the Top 10:



#2 Nadal 27-25

#3 Federer 25-22

#4 Del Potro 15-4

#5 Zverev 2-1

#6 Anderson 7-1

#7 Cilic 16-2

#8 Thiem 5-2

#9 Nishikori 15-2

#10 Isner 9-2



Total: 121-61 (66.5%) —(@Certinfy) November 14, 2018

(b92)