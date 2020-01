Đoković: Izvukao sam se u prvom setu

Novak Đoković istakao je prvi set kao ključni trenutak pobjede nad Rodžerom Federerom.

Srpski teniser je preokrenuo brejk zaostatka, osvojio prvi set u taj-brejku, a potom rutinski priveo meč kraju u tri seta.

"Prvi set je definitivno mogao da ode u drugu stranu. Bio sam prilično nervozan. Nisam razmišljao na pravi način. Više sam gledao na njegovu stranu terena. Uspeo sam da se izvučem u prvom setu, posle sam lakše udarao", rekao je Đoković.

Federer je u meč ušao nedovoljno spreman zbog problema koje je imao još u četvrtfinalu sa Tenisom Sandgrenom.

"Poštujem Federera što je izašao na teren. Bio je povređen i ni blizu najboljeg igre koju može da pruži u smislu kretanja", dodao je Đoković.

