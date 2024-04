Đoković: Ja ne tražim problem – kad vam neko radi loše, vi se branite

Srpski teniser Novak Đoković osvrnuo se na sukob sa publikom u Monte Karlu tokom meča osmine finala protiv Lorenca Musetija (7:5, 6:3).

Novak danas, ne prije 15 časova, izlazi ponovo na teren. Njegov duel sa Aleksom de Minorom je treći na programu.

"U takvim situacijama uvek pokušavam da energiju pretvorim u nešto pozitivno za mene. Ja ne tražim problem sa publikom, ne izlazim na teren sa željom, počnite da mi zviždite a ja ću igrati bolje. Nije to moj mentalitet. Ali ako ljudi počnu da reaguju na jedan određeni način, za koji ja smatram da ne zaslužujem, mislim da nije fer, niti da se može objasniti, onda ja uzvratim. Ja sam odrastao sa takvim mentalitetom, da kada vam neko radi loše, vi se branite", rekao je Đoković.

Poslije toga je zaigrao bolje.

"Ponekad budem koncentrisaniji, ponekad opušteniji. Mnogo je tenzije na terenu, a Museti je do tog momenta bio bolji. Nisam se dobro osećao jer je on dominirao u tom trenutku. Sve se dogodilo u pravom času za mene. Imao sam smešak na licu i simfoniju za dirigovanje. Upalilo je", dodao je Đoković, prenosi B92.

I dalje nije u potpunosti spreman.

"Bilo je trenutaka kada se nisam fizički dobro osećao. Ali to se uvek dešava u prvim mečevima na šljaci. Kada igrate protiv nekoga ko je dobar kao Muzeti, morate da zaradite pobedu. Morate naporno da radite. Uspeo sam da nađem način. Verujem u proces treninga, da sam do sada sve sa mojim timom uradio kako treba i da će mi to doneti rezultate. Pariz je grad u kome želim da dostignem vrhunac forme i sada osećam da sam na dobrom putu", objašnjava Đoković.

Protiv Musetija je čak 30 puta izašao na mrežu, u čemu se vide prve naznake rada sa Nenadom Zimonjićem.

"Nisam imao osećaj da je bilo toliko, ali neophodno je da budem što agresivniji, da koristim svaku kraću loptu za napad. Muzeti odlično igra odbranu i zato je bio plan da mu oduzmem vreme. U prvih osam gemova je bio bolji, ali sa novim lopticama, na 4:3 za njega, meč se okrenuo – podseća Nole da je tada vratio brejk koji je izgubio na početku meča.- Imao sam tu interesantnu komunikaciju sa publikom, možda je on zbog toga izgubio fokus i počeo da greši", istakao je i Novak i zaključio:

"Nenadov dolazak u tim je doneo novi pogled na moju igru, svežinu i pomalo drugačije razmišlljanje kako treba da igram. Mislim da neke od tih elemenata uspešno uvodimo. Nadam se da ću nastaviti u pravom smeru."

