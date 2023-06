Đoković: Jedem travu samo na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković se poslije današnje pobjede nad Frensisom Tijafom u egzibicionom meču, našalio da travu jede samo na Vimbldonu i naglasio da se nada još jednoj sjajnoj godini na grend slem turniru koji je osvajao sedam puta.

Poslije meča, Đokovića su na terenu pitali zašto nije jeo travu poslije pobjede.

"Jedem travu samo sa Vimbldona", rekao je Đoković i nasmijao cio stadion.

Nastavio je zatim u ozbiljnom tonu.

"Uvek je zadovoljstvo igrati sa Frensisom. Odlično se slažem sa njim. Upravo je ušao u Top 10, čestitam mu na tome. Vimbldon je veoma blizu, pa sam pokušao da imam minute na travnatom terenu", rekao je Đoković.

Slijedi Vimbldon, a Đoković je prethodnih dana trenirao sa Janikom Sinerom na Centralnom terenu.

"Vimbldon je najtradicionalniji turnir sa najvećom istorijom na svetu. Mnogima je to omiljeni turnir. Čudno je da su nas pustili na Centralni teren pre početka turnira, ali oni su to počeli da rade prošle godine i ovoga puta sam imao privilegiju da probam svežu travu. To je najbolji teren na svetu i najpoznatiji stadion. Nadam se da će tamo biti još jedna sjajna godina", zaključio je Đoković, prenosi Tanjug.