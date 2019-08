Đoković: Kako da treniram kad igra Zvezda

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković odlično je započeo misiju odbrane titule na US Openu.

U tri seta je slavio protiv Španca Roberta Karbaljesa Baenje i sada mu predstoji meč sa Argentincem Huanom Ignjasijom Londerom.

Ipak, po završertku meča sa Karbaljes Baenjom, Novak je pričao i o drugim stvarima a jedna od njih bio je meč plej-ofa za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Jang Bojsa.

Srpski šampion ima 2:2 iz prvog meča u Bernu i veliku priliku da se po drugi zaredom put plasira u Ligu šampiona.

Na pitanje da li će gledati meč, Novak je imao brz odgovor:

"Kako da ne, gledaću meč, svakako. Prvobitno smo rezervisali teren u tri popodne i onda sam shvatio da je to u stvari devet uveče po našem vremenu i da tada kreće utakmica, pa ćemo pomeriti trening. Kasnije verovatno... Ili možda ranije još bolje, ne znam kako će se završiti fudbal i hoću li biti u stanju da treniram. Možda je bolje pre, pa onda da se gleda na miru, koliko god je to moguće“, nasmijao se Novak.

Nije mu promaklo ni šta je bilo u ranijim mečevima crveno-bijelih.

"Gledao sam i prvi meč i oba sa Kopenhagenom. Pratim sve, to nije tajna da navijam za Zvezdu ceo život. Za svaku je pohvalu ovo što ekipa radi u poslednje tri godine. Ono što je Borjan radio protiv Kopenhagena, to u životu nisam video, a pratim fudbal kao i svi sportisti. Siguran sam da je Bog s njima i da će se borbeni duh isplatiti, želim im sve najbolje. Samo da se prvo prođe, pa ćemo kasnije da razgovaramo o tome“, poručio je šampion Melburna, Vimbldona i US Opena.

