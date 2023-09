Đoković: Kako je moguće da se velike države udruže i bombarduju malu (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković često je u prošlosti znao da skrene pažnju svjetske javonsti na teška vremena kroz koja je Srbija prošla u skorijoj istoriji, a sada se u razgovoru za američke medije prisjetio detinjstva obilježenog NATO bombardovanjem 1999. godine.

Đoković se gostujući na “NBC 5” televiziji, u razgovoru sa novinarom Grejemom Besingerom, pričao o traumatičnom iskustvu i zapitao se kako je moguće da se velike sile udruže protiv jedne male države i izvrše agresiju nad njom. To je samo dio velikog Đokovićevog intervjua, odnosno insert koji je najavio udarnu priču sa najboljim teniserom svijeta.

"Kako je moguće da se velike države udruže i bombarduju jednu malu? S bespomoćnim ljudima na ulicama i da sve unište? Ja nisam to nisam mogao da razumem. Ne postoji nikakvo opravdanje za rat, ne postoji nikakvo opravdanje za bombardiranje, ubijanje nekog i uništavanje nečijeg doma", rekao je Novak.

Dodao je da je najgora vrsta okrutnosti.

"To je mene, a i sve u Srbiji, vrlo razljutilo. Ožiljci tih emocija i besa i danas postoje u svima nama iz Srbije. Ali radio sam na sebi, na tim emocijama, kako bih oprostio. Morate oprostiti. Na kraju krajeva, kako vas može nešto više pokretati od ljubavi, a ljubav je praštanje", istakao je najbolji teniser planete.

On se zatim osvrnuo i na burnu istoriju koja je pratila Srbiju, prije sveg tokom 20. vijeka.

"Ljudi u Srbiji su puno propatili u posljednjih stotinak godina. Samo u Prvom svetskom ratu više od milion Srba je poginulo. Ali, vidite, to je na neki način sudbina našeg naroda na ovim prostorima, ali ja još uvek verujem da nas to može učiniti jačim", zaključio je Novak.

Novak Djokovic recalls living through Serbian bombings as a child and responding with forgiveness today. Much more from the top-ranked tennis star tonight after Big Game Sunday Night on In Depth with @GrahamBensinger. pic.twitter.com/UT9cUcJaFZ