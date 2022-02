Đoković: Kolege su me mnogo povredile, užasna je greška bio intervju za L'Ekip

​Novak Đoković je u intervjuu za BBC otkrio još detalja vezanih za boravak u Australiji, deportaciju i reakcije svojih kolega tenisera.

Nakon što je rekao da se neće vakcinisati protiv virusa korona po cijenu da ne igra na najvećim turnirima, kao i otkrio razloge deportacije iz Australije, pričao je i o detaljima boravka u hotelu "Park" u Melburnu nazivaju zatvorom.

"Definitivno nije bilo prijatno. Ne želim da sedim ovde i da se žalim na uslove u tom centru jer sam ja ostao sedam dana. Osećao sam se bespomoćno, nisam mogao da koristim telefon tri ili četiri sata. Bilo je usred noći od jedan ujutru do devet ujutru, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je mnogo, mnogo intervjua koji su započinjali, a onda pauzirani kako bi neka osoba razgovara sa nadređenim. Trajalo je to čitavu noć. Prvo je to postavljeno, pa povučeno, pa onda je opet viza povučena, pa sam bio slobodan četiri dan i trenirao sam. Nisu to bili normalni dani treninga koje sam obično imao pre grend slem takmičenja, helikopter je leteo preko 'Rod Lejver' arene tokom svakog treninga. Kamere su bude svuda", ispričao je Đoković.

Otkrio je i da su mu veliku bol nanijele kolege svojim reakcijama.

"Kolege. To je me je mnogo povredilo, osetio sam tu energiju, poglede mojih kolega, ljudi koji se nalaze u zgradi. Razumeo sam da imaju percepciju na osnovu onog što saznaju iz medija i ja nisam izašao javno jer sam rekao ranije da poštujem pravni postupak i Australijan open", poručio je Đoković.

On je, naime, u decembru testiran pozitivno na virus korona, ali je ipak bio u javnosti i odradio intervju za "L'Ekip".

Zbog toga se, kako je sada rekao, mnogo kaje i izvinjava.

"Da, bio sam pozitivan i to je bila užasna greška i procena. Voleo bih da mogu da vratim vreme i da to ne uradim", priznao je Đoković.

Zatim je pojasnio zašto je to uradio.

"Uradio sam to iz nekoliko razloga. Prvo, jer poštujem L'Ekip kao jedan od najboljih sportskih medija na svetu. Frenk Ramera, novinar, je neko koga poznajem puno, puno godina i uvek sam imao odličan odnos sa njim".

"Već smo bili ugovorili taj intervju izvesno vreme pre toga i nisam želeo da ga izneverim. Da li je trebalo da budem više oprezen? Da li je trebalo da ga obavestim? Apsolutno", rekao je Đoković i završio:

"Voleo bih da mogu da vratim vreme, to je moja greška, priznajem je i stojim iza nje i veoma mi je žao zbog toga".