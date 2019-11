Đoković: Mi smo familija, igraću za Srbiju kada god budem mogao

Emocije su bile jače od srpskih tenisera u Madridu. Poslije poraza od Rusije su takmičenje na Dejvis kupu završili u četvrtfinalu.

Novinari su pitali Novaka Đokovića prvo kako se osjeća poslije svega što se dogodilo.

"Ne bih da se ponavljam posle Zikija i Janka koji su rekli sve. Ovi momci su familija, nisu kolege ni prijatelji, već porodica", rekao je Đoković.

Tvrdi da je pred "orlovima" svijetla budućnost.

"Drago mi je što postoji i motivacija i insipracija od strane Krajinovića i Lajovića da budu predvodnici naredne generacije, sa Kecmanovićem i Đereom. Nismo u lošoj situaciji. Imamo dosta kvaliteta da se takmičimo na najvišem ekipnom nivou dugi niz godina. Trudiću se da se odazivam svaki put, kada god budem mogao", rekao je Đoković.

Osvrnuo se na zgusnuti raspored.

"Ova nedelja dolazi na kraju sezone i pričali smo već koliko to opterećuje igrače, posebno ako igrate u Londonu na završnom Mastersu. Mogu da kažem i ne govorim to zato što sam ovde, ali ne postoji nijedan individualni turnir, pa ni Vimbldon ni mnogi drugi koje sam osvojio, ali ništa ne može da se poredi kao kada igrate za Srbiju. Iskreno to kažem. Kako pozitivnih, tako i negativnih osećanja poput ovog bola i patnje. Ne možemo to da sakrijemo. Svi to možete da vidite. Stalo nam je do države. A, trenuci poput ovog će nas samo dodatno zbližiti i učiniti nas još prisnijim, ja se tome nadam", rekao je srpski teniser.

Na kraju je kratko prokomentarisao i probleme koje je imao sa povredom.

"Ponovo sam osetio bol posle jednog brzog poteza. Ipak, u trećem setu sam igrao bez bola što je pozitivna stvar. Osećam se iscrpljeno i moram da priznam da jedva čekam odmor", zaključio je Đoković, prenose "Večernje novosti".