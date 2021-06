Đoković: Moji anđeli čuvari su tu

Novak Đoković je osvojio Rolan Garos pobjedivši Cicipasa i o tome govorio na konferenciji za medije poslije velikog finala.

Đoković poslije pet setova, velike drame i ludnice osvaja Rolan Garos, drugi Grend Slem u godini...

Nakon što je prvi set završen djelovalo je kao da se Novak Đoković malo sporije kretao...

"Pa, da, pomalo me je bolelo. Ništa se specijalno nije dogodilo kako bi me sprečilo da igram. Ipak, jesam osetio posledice ongo pada, jedno pola sata me je to držalo. Pad u igri mi je poremetio tempo, udario malo i mentalno, pa sam se mučio i na servisu, nisam mogao baš da pogodim prvi servis... Ne želim da oduzmem Cicipasu sjajnu igru i omalovažim dva osvojena seta", rekao je Novak Đoković.

Novak Đoković ima 19 osvojenih Grend Slem titula, 84 turnira i deluje nezaustavljivo, a novinar je zanimalo da li je Novak sa sobom poveo Svetog Savu.

"Moji anđeli čuvari su tu. Imam svoj posebni ugao, to je tajna i to ne smem da otkrijem, ali za sada je odrađivalo veliki posao", kaže svetski broj 1.