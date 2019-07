Đoković: Molim vas, ne pitajte me više o mladim igračima

Novak Đoković je poslije pobjede u četvrtfinalu Vimbldona nad Davidom Gofanom bio veoma raspoložen u razgovoru sa novinarima.

Branilac pehara na Vimbldonu je ispustio svega šest gemova, djelovao je vrlo impresivno, naročito u drugom i trećem setu i to je razlog što je i sam bio veoma zadovoljan igrom.

Rekao je da je najbolje igre prikazao u posljednje dva meča i da vjeruje da može da stigne do još jednog finala i titule.

Novina iz Italije Ubaldo Skanagata, koji voli Novaku da postavlja "specijalna“ pitanja, sada je konstatovao da bismo opet mogli da u polufinalu imamo igrače koji su stariji od 30 godina.

Italijan je pitao Novaka da li su on, Rodžer i Rafa kao staro vino, ali uslijedio je ekspertski odgovor:

"Naravno. Sve smo bolji. Kao vino 'sasikaja', dok sam ga pio, ali to više ne radim. Pretpostavljam da je tako. Šta da kažem, srećan sam što sam jedan od te grupe igrača sa 30 i više godina. Samo nemojte više da mi postavljate pitanja o mladim igračima, kada će doći njihovo vrijeme jer smo o tome već mnogo pričali. Jednog dana i to će se dogoditi. Za sada, čini se da toga nema na Gren slemovima. Pretpostavljam da je to mjesto gdje posebno Nadal, Federer i ja stižemo na nivo tenisa i koncentracije koji je iznad. Posvećeni smo ovim turnirima. Posebno u ovoj fazi naših karijera, to je nešto što nam mnogo znači“, poručio je Novak.

Zanimljiv odgovor dao je i na pitanje šta je to najteže sa čim se suočavaju njegovi protivnici kada on igra ovako dobro.

"Ne znam da li želim to da kažem“, nasmijao se Novak i nastavio:

"Pretpostavljam da u ovoj fazi želite da sačuvate svoje kvalitete i osjećanja na terenu prije nego da ih dijelite sa drugima. Iskreno se nadam da moji protivnici se osjećaju tako da moraju dva puta više da rade protiv mene nego protiv bilo kog drugog da bi dobili poen“.

Rekao je i da je veoma zadovoljan igrom u ovom trenutku.

"Igram najbolji tenis na turniru u posljednja dva meča. Posebno su bili dobri drugi i treći set protiv Gofana, koji je u formi, osjećam kao da sam bio u stanju da poremetim njegovu igru i nađem prave udarce. Veoma sam zadovoljan svojim izdanjem. Ovaj meč je mogao otići i u drugom smjeru, imao je brejk, bio je bolji igrač veći dio početnog seta. Ipak, uspio sam da okrenem stvari. Da, osjećam se dobro na terenu, ne plašim se da tražim udarac, pokušavam da izađem na mrtežu, da budem agresivniji, koristim skraćene lopte. Nadam se i da će mi servis biti dobar pošto mi je topotrebno. Posebno na travi, trebaće mi mnogo lakih poena na prvi servis. To je velika prednost kada dođeš među četiri najbolja", rekao je Đoković.

Vratio se i na trenutak iz prvog seta kada je gubio sa 4:3, tačnije kada je Belgijanac imao brejk prednosti.

"Bio je to dug gem na 4:3. Natjerao sam ga da igra, da izađe na mrežu. Odigrao sam nekoliko dobrih poena, vratio se u set. Mislim da je to bio trenutak preokreta. Osjetio sam olakšanje poslije toga, prije svega psihički. Igrao sam opuštenije, prolazio sam više kroz loptu poslije toga. David igra vrlo čisto. Ako uđete u svoj ritam onda je sve u redu. Ipak, on je bio u formi, igrao dobro. Uspio sam da nađem pukotine u njegovoj igri i da ga napadnem”, objasnio je Đoković.

Naravno, nije zaboravio ni da kaže koju o narednom protivniku, Robertu Bautistu Agutu.

"Dopada mi se što je konstatno dobar. Takođe i ta sposobnost da ostane u poenu čak i kada izgleda da je pred gubitkom. Ima odlične udarce. Veoma ravne s obje strane. Popravio je bekhend. Ima sada više dubine na njemu. Loptica na travi odskače niže, što više odgovara njegovom stilu igre. Ne voli visok odskok na bekhend strani. Na ovom turniru igra veoma kvalitetan turnir, dva puta me je dobio ove godine. To će mu dati samopouzdanje. Ipak, igrati na travi je drugačije. U polufinalu sam, pokušaću da iskoristim svoje iskustvo, taktički ću se spremiti. Nadam se da ću uraditi sve što želim”, jasan je svjetski broj jedan.

(B92)