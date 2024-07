Đoković: Moraću da odigram najbolje što znam da bih pobedio Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras poslije plasmana u finale Vimbldona da će u nedjelju morati da odigra najbolje što zna kako bi pobijedio Španca Karlosa Alkaraza.

Đoković je večeras u polufinalu Vimbldona pobijedio Italijana Lorenca Muzetija 6:4, 7:6 (7:2),

"Vimbldon je uvek ispunjenje snova za mene da ga osvojim. Bio sam sedmogodišnjak u Srbiji koji gleda kako bombe lete iznad njegove glave i sanja da bude na najvažnijem terenu na svetu, Centralnom terenu Vimbldona. Pravio sam trofej Vimbldona od bilo kog materijala koji sam imao u sobi i gledao sebe u ogledalu i govorio kako ću jednog dana postati šampion", izjavio je Đoković na terenu poslije meča.

Srpski teniser se osvrnuo na podršku koju ima od porodice, supruge i djece.

"Imao sam podršku porodice, supruge, sada i moje dece, to je bilo neverovatno putovanje, ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Svaki put kad se nađem na ovom jedinstvenom terenu pokušavam da uživam. Zadovoljan sam i srećan što sam u novom finalu, nadam se da će moje ruke biti na trofeju u nedelju", rekao je Đoković, prenosi Tanjug.

Đoković je 5. juna operisao koljeno, tri nedjelje kasnije uspio je da se oporavi za početak Vimbldona.

"Bilo je mnogo sumnji, došao sam u London osam dana pre početka turnira, sve je bilo otvoreno do dana kad je bio žreb. Odigrao sam nekoliko setova na treningu sa najboljim igračima koji su mi dokazali da sam u dobrom stanju, da mogu da odem daleko na Vimbldonu. Rekao sam da neću nastupiti ukoliko ne budem mogao da idem do kraja", poručio je Đoković.

On je 2007. godine na US openu igrao svoje prvo finale grend slem turnira.

"Svako želi da ima tajnu formulu koja definiše šampiona, koja vam dozvoljava da budete najbolji u onome što radite i da ostanete najbolji. Ne postoji takva stvar, ne postoji takva tajna. Mnogi sportisti su govorili o teškom radu, ja sam poštovalac pametnog rada. Tenis je toliko zahtevan, individualan sport, ako imate loš dan, ispadate sa turnira. Duga je priča, ali isto tako vrlo laka", naglasio je Đoković.

Đoković će u nedjelju u finalu Vimbldona igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza koji je danas u prvom polufinalu pobijedio Rusa Danila Medvedeva.

Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem je Alkaraz pobijedio 3:2 u setovima.

"On je sjajan primer nekoga ko kao mlad igrač lepo balansira život. Vrednosti, harizma, predstavlja sebe sjajno. On je najbolji 21-godišnjak kojeg smo videli. Osvojiće još mnogo grend slemova. Pobedio me je prošle godine u neverovatnom meču, istu borbu očekujem sada, moraću da odigram najbolje što znam da bih ga pobedio", zaključio je Đoković.

