Đoković: Motivacija? Tu je

Šta još u svijetu tenisa može da motiviše Novaka Đokovića – igrača koji je osvojio rekordna 24 grend slema i na prvom mjestu ATP liste proveo gotovo 400 sedmica? Uz to, ostvario je 36-godišnji Srbin brojne druge rekorde, ali, kako stvari stoje, Đokoviću ne manjka razloga da tenis shvata što je ozbiljnije moguće.

Upravo je o toj temi Novak govorio pred start mastersa u Parizu, gdje je dosad u karijeri podizao pehar čak šest puta.

“Moja najveća motivacija je ljubav prema ovoj igri. Zaista volim da se takmičim. Toliko je prosto. Uvijek imam ciljeve. Da osvojim još jedan grend slem, da budem prvi na listi, da završim godinu na prvom mjestu… To su veliki ciljevi. Takođe, sljedeće godine dolaze Olimpijske igre, tamo ću predstavljati svoju zemlju. Dejvis kup mi uvijek pruža mnogo inspiracije. Na svakom turniru na kojem nastupim, ja želim da pobijedim. Još se osjećam mlado duhom i tijelom i zahvalan sam što sam u toj poziciji. Neću se opraštati dok god sam jedan od konkurenata za osvajanje najvećih turnira. Ukoliko se nešto ne dogodi i onda izgubim motivaciju… Međutim, to sada nije slučaj. Ne znam da li ste zadovoljni ovim odgovorom“, izjavio je Novak Đoković na konferenciji za medije pred start tunrnira.

Da li bi Đoković rekao za sebe da je najbolji teniser svih vremena, tzv. „GOAT“ (Greatest of All Times)?

“Neću reći da sam ja najveći teniser svih vremena. Nije na meni da izgovaram takve rečenice. Ostavljam to drugima. Drago mi je što moji najveći rivali to govore, ali to je diskusija za druge. Počastvovan sam što sam upisao svoje ime u istoriju tenisa. Razumijem da je to novinarima važno, ali to nije moj prioritet“, kaže najuspješniji igrač u istoriji tenisa.

Biće to 51. izdanje u istoriji turnira u Parizu, a titulu iz prethodne sezone brani Holger Rune – u finalu 2022. godine savladao je upravo Novaka.

Novak Đoković će u prvom kolu biti slobodan, dok ga u drugom očekuje pobjednik meča u kojem srpski igrač Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Ečeverija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.