Đoković: Motivisan sam da osvojim što više grend slem titula

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je motivisan da osvoji što više grend slem titula i dodao da želi da u nastavku igračke karijere obori što više rekorda, prenose beogradski mediji.

Đoković je prije tri nedelje trijumfom na Rolan Garosu stigao do 23. grend slem trofeja u karijeri. Srpski teniser je trenutno drugi na ATP listi iza Španca Karlosa Alkaraza.

Đoković će sutra od 14.30 sati igrati u prvom kolu Vimbldona protiv Pedra Kaćina.

"Najviše se vrednuje koliko si osvojio grend slemova i koliko si nedelja bio na vrhu ATP liste. Naravno da sam motivisan da poradim na oba rekorda, da budem broj jedan i da osvojim što više Grend slemova. Sada mi je fokus da osvojim što više grend slemova, ne toliko na tom broju jedan. Ponosan sam što sam i srećan što sam u poziciji tu gde jesam, nemam problem da to verbalizujem i da kažem da je to tako, jer je to cilj", rekao je Đoković, prenosi B92.

Đoković je posljednji zvanični meč odigrao 11. juna u finalu Rolan Garosa protiv Norvežanina Kaspera Ruda.

"U odnosu na moje istorijske rivale sa kojim sam imao toliko mečeva, da ih prevaziđem u tom rezultatskom smislu. Ali, to je samo jedan deo, drugi deo je ta velika želja i motivacija da nastavim da koračam unapred, da trasim svoj put i da pokušam da dalje ispisujem istoriju sporta kojeg volim. Da bih to uspeo, da sebe stavim u tu poziciju, morao sam sebe da prešaltam psihički na Vimbldon i da razmišljam kako da se što bolje pripremim", istakao je najbolji srpski teniser.

Đoković je najavio da će dati sve od sebe da odbrani titulu na Vimbldonu.

"I dalje u ovim godinama što osvajam grend slemove me raduje, pokušavam da iskoristim taj trenutak, dobro se osećam u svom telu, dobro igram i motivisan sam. Stvari se vrlo brzo menjaju, već je 20 godina kako se bavim profesionalnim tenisom, dug je to period, mnogo je zahtevan ovaj sport, zahtevan je taj stil, nenormalan u očima nekih, ali to me je dovelo do ovih visina. Sa druge strane, želim još, želim da iskoristim, preostala su dva grend slema, na Ju-Es openu i Vimbldonu. Potrudiću se da se borim za trofej i videćemo koliko ću dogurati daleko", naveo je Đoković.

Srpski teniser je posljednji poraz na Centralnom terenu Vimbldona pretrpio prije 10 godina od Endija Marija.

"Romansa sa centralnim terenom? Nisam ni ja znao taj podatak do momenta kada sam ga video pre 10 dana. Generalno, centralni tereni grend slemova su inspiracija svakome, kada si na takvoj areni, teško je da ne budeš motivisan. Pogotovo Vimbldon. Turnir koji sam sanjao da ću da osvojim, tu sam pričao priču milion puta. Svaki put kada izađem na centralni teren Vimbldona, razlikuje se osećaj u odnosu na svaki drugi turnir", zaključio je Đoković.