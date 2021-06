Đoković - Nadal: Veliki teniski klasik za finale Rolan Garosa

PARIZ - Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igra polufinalni duel Rolan Garosa i veliki klasik "bijelog" sporta protiv Rafaela Nadala.

Đoković je imao prilično lak put do osmine finala, ne zbog rasporeda, nego zato što je Nole u petoj brzini, sve po tri seta, pobijedio Tenisa Sandgrena, Pabla Kuevasa i Rikarda Berankisa. Onda je nastupio taj čudni meč i prekret protiv Lorenca Musetija, a zatim i intezivan susret protiv Matea Beretinija i pobjeda u četiri seta.

Na drugoj strani, Nadal je izgubio tek jedan set, i to samo u četvrtfinalu protiv Dijega Švarcmana kojeg je nakon 1:1 zaista počistio. Prije toga, padali su Aleksej Popirin, Rišar Gaske, Kameron Nori i Janik Siner, prenosi Telegraf.

Novak i Rafa su se do sada sastajali 57 puta, a srpski as ima jednu pobjedu više. Posljednji duel su odigrali nedavno u finalu Mastersa u Rimu gdje je Španac uspio da slavi u tri seta.

Inject this directly into our veins #RolandGarros pic.twitter.com/98AmN21eDW