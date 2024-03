Đoković: Nadal i ja nećemo još dugo igrati

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da je svjestan da se jedna era završava i da on i Rafael Nadal neće još dugo igrati.

"Rafael Nadal i Rodžer Federer su uz Endija Marija, bili nerazdvojni deo mog razvoja kao igrača i svega što sam postigao. Za to su mnogo zaslužna rivalstva sa njima. Svi znamo da će ti trenuci doći za sve nas, ali kad zapravo dođu i kada zapravo shvatiš da je to to, Rodžer je završio karijeru, Rafa i ja nećemo još dugo igrati, jedna era se završava, i tužno je. S druge strane, toliko je divnih trenutaka i mečeva, rekorda koje smo postavili pojedinačno, ali i kao grupa. Možda i najveća rivalstva u istoriji sporta između nas trojice-četvorice", rekao je Đoković na konferenciji za medije u Indijan Velsu.

Osvrnuo se Novak i na Nadalovo povlačenje sa turnira.

"Hajde da vidimo koliko još možemo, tužno je što je Rafa morao da se povuče. Putovali smo zajedno u SAD. Nije bilo planirano, ali bilo je lepo videti njegovu porodicu i njega. Znam da je došao rano jer je želeo da se prilagodi vremenskoj zoni, da trenira što je više moguće i da se spremi. Dao je sve od sebe, ali nije bilo suđeno. Uvek je želeo da bude na vrhuncu na šljaci, na Rolan Garosu", zaključio je Đoković.

Srbin prvi meč na Mastersu u Indijan Velsu igra sutra uveče protiv Australijanca Aleksandar Vukića.

