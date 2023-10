Đoković: Nadal i ja nismo prijatelji (VIDEO)

Prije nego što je došao na ceremoniju dodjele ''Zlatne lopte'', gdje se srdačno pozdravio sa Lionelom Mesijem, najbolji teniser svijeta Novak Đoković gostovao je u jednoj televizijskoj emisiji na kanalu "France 5.

U opuštenom intervjuu, srpski teniser upitan je o svom odnosu sa Rafaelom Nadalom. Srbin je priznao da mu je Španac najbolji rival i da je uvijek bio veliki izazov igrati protiv njega na Rolan Garosu, u njegovoj drugoj kući.

Nole je prepoznao i da će svaki meč između njih dvojice ući u istoriju, pored toga što će biti poseban za njega u karijeri i evoluciji igrača.

A na pitanje o ličnom odnosu, Nole je rekao:

''Nismo nužno prijatelji, ali se veoma poštujemo i nadam se, govorim u svoje ime, da ćemo poslije naših karijera moći da popijemo piće na plaži i pričamo o životu'', istakao je Srbin.

Djokovic on the nature of his relationship with Nadal: ‘We’re not necessarily friends, but we do have great respect for each other, and I hope - I speak on my behalf - that after our careers, we can share drinks on the beach and talk about life’ [smiling] pic.twitter.com/08xMXrfsFQ