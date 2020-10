Đoković: Nadal je moj najveći rival

Novak Đoković se poslije velike borbe u pet setova i pobjede nad Stefanosom Cicipasom plasirao u finale turnira u Parizu.

Tamo će igrati protiv Rafaela Nadala koga je gotovo nemoguće pobijediti na šljaci.

Nadal je i prema kladionicama favorit za novu titulu na Rolan garosu. U kladionici Mozzart kvota na pobjedu španca iznosi 1,70, dok je na pobjedu Đokovića 2,15.

"Zar nije očigledno? Toliko puta je osvojio ovaj turnir da mislim da niko nikada nije neki turnir osvojio toliko puta. Dva puta je poražen na ovom terenu. Naravno, uslovi su drugačiji od onih u maju u junu i to mi daje veće šanse, to što loptica ne odskače toliko koliko on voli. Mimo toga, on je i dalje Rafa, i dalje je u finalu i i dalje je to šljaka. Ja znam da sam izgubio većinu mečeva na ovom terenu, ali sam i 2015. pobijedio u četvrtfinalu u tri seta. Tog meča se prisjećam i iz njega pokušavam da izvučem neke pozitivne stvari, da to iskoristim i taktički. Ne osjećam se fizički toliko umorno, iako sam igrao skoro četiri sata. Mislim da će dan i po biti dovoljno vremena da se oporavim i jedva čekam veliku bitnu sa Rafom", rekao je Đoković.

On je potom podsjetio na njihovo rivalstvo.

"Igrao sam protiv njega više nego bilo koga drugog u karijeri. Naš međusobni skor je najveći međusobni skor u istoriji ovog sporta. Igrali smo skoro 60 mečeva (55 prim. aut.). On mi je sigurno najveći rival i igrajući protiv njega u toliko velikih mečeva, sigurno je da će prošlost imati neki uticaj, što se tiče međusobnog poštovanja, motivacije. Obojica znamo da moramo da budemo na vrhuncu kako bismo pobedili i u tome će prošlost imati udela, ali ne u mnogo toga drugog. Mislim da obojica imamo dovoljno iskustva da u ovakvim mečevima gledamo samo ono ispred nas. Uslovi su drugačiji i biće zanimljivo videti kako će izgledati našeg igre u nedelju, u zavisnosti od toga kolika će biti temperatura, koliki će biti odskok, da li će biti vetra...".

Rafa juri 20. GS titulu, Novak 18.

"Finale Gren slema je uvek ogromna stvar. To je zbog čega se cele godine borite, svake sezone se nadate da ćete se boriti za GS trofeje. Ali, ne mislim da je ovo najveći meč koji sam ikada igrao. Bilo je sigurno većih, što se tiče bitnosti, ako već moram da poredim... Verovatno je to bilo prvo finale Vimbldona, to je bio turnir koji sam oduvek želeo da osvojim kao dete, o njemu sam sanjao. Rolan Garos 2016. protiv Endija Marija, kao i svako finale Rolan Garosa, pre nego što sam ga osvojio, je bilo moj 'meč života'. Ovo je GS koji sam najmanje osvajao i veoma sam motivisan da osvojim još jedan trofej", istakao je najbolji teniser planete.

