Đoković: Ne jedem meso i ponosan sam zbog toga

Ponosan sam što sam prestao da jedem meso, jer je to pre svega bila etička odluka i ne samo stvar ishrane. Iako su me mnogi kritikovali i sumnjali, uspeo sam, istakao je Novak Đoković.

Srpski teniser rekao je na konferenciji za novinare poslije pobjede nad Japancem Jošihitom Nišiokom da je veoma zadovoljan što uspjeva da igra na vrhunskom nivou, imajući u vidu da mu je ishrana na bazi biljaka već četiri i po godine.

Prema Đokovićevim riječima, bilo je dosta kritika na njegov račun, a mnogi su sumnjali i nisu vjerovali da će uspjeti.

"Prošao sam kroz brojne faze prilagođavanja na taj stil života, jer to nije samo ishrana. Tu postoje brojni etički razlozi i savest o tome šta se dešava u životinjskom svetu i način na koji se životinje uzgajaju i kolju", istakao je Đoković.

Osim toga, dodao je i da stočarstvo ima velikog uticaja na klimatske promene.

"Zbog svega toga, nije to samo pitanje promene ishrane, već načina života. To je nešto na šta sam ponosan. Nadam se da ću inspirisati druge ljude i sportiste i pokazati im da je moguće da se dobro oporavite i da imate snage sa ovakvom ishranom", naveo je srpski teniser.

"It's more than a performance reason for me, it's a lifestyle."@DjokerNole on the goodness of greens #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xS6gbYPkry