Đoković: Ne razmišljam o čuvanju energije, Gofan je veliki izazov

Novak Đoković zadovoljan je svojom igrom na Vimbldonu gdje se bez problema plasirao u četvrtfinale.

Srpski teniser je u osmini finala rutinski savladao Francuza Iga Ambera u tri seta.

"Uvek je cilj doći do poslednje faze Gredn slemova, najvećih događaja u našem sportu. Uvek pokušavam da postavim formu tako da igram najbolje na ovim turnirima i Vimbldonu. Istorijski za sve igrače i mene takođe je ovo poseban turnir. Uvek me motiviše, od mog detinjstva sam sanjao da igram ovde. Ne uzimam zdravo za gotovo te stvari", rekao je Đoković.

Đoković se nije mnogo umorio u prvoj nedjelji turnira, a nije ga "istrošio" ni Amber.

"Ne razmišljam mnogo o čuvanju energije. Pokušavam da se fokusiram na ono što treba da se uradi da se dobije meč na Grend slemu. Obično imate dan odmora izmeđ mečeva i to daje dovoljno vremena da se oporavite. Nisam nikad igrao proti Iga, ali sam ga gledao na US Openu i Rolan Garosu gde je igrao protiv dobrih igrača, pa sam morao da proučim njegovu igru. Nije bio u najboljem izdanju danas, ali je ovo bio dobar turnir za njega pa sam zadovoljan".

Sljedeći Novakov rival je Belgijanac David Gofan.

"On je jedan od najbržih igrača na Turu. Ima fenomenalan rad nogu koji mu dozvoljava da bude u balansu i poziciji. Mnogi nisu u takvom balansu, to je vrlo važno, a to mnogo ni ne znaju. On ima verovatno najbolji rad nogu. Bio je u Top 10. Imao je problema sa povredama ali se vraća u najbolju formu. Igra dobro na ovom turniru. Biće to veliki izazov za obojicu", zaključio je Đoković.

Gofan je u osmini finala savladao Španca Fernanda Verdaska 7:6 (9), 2:6, 6:3, 6:4 poslije tročasovne borbe.

Đoković i Gofan su do sada imali šest međusobnih susreta, a Srbin vodi 5-1. Međutim, Belgijanac je dobio posljednji susret, u Monaku 2017. sa 6:2, 3:6, 7:5.

