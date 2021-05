Đoković: Ne slažem se s Nadalom

Srpski teniser je bio umoran, ali veoma srećan na konferenciji za štampu nakon što je u jednom danu pobijedio u dva veoma teška meča.

Ušao je u finale Mastersa u Rimu gdje će danas (ne prije 17 časova) za rivala imati Rafaela Nadala.

To je još jedan dokaz da "velika trojka" i dalje vlada tenisom, iako je Španac nedavno izjavio da Rodžer Federer, Đoković i on polako, ali sigurno stare.

"Rafa i ja smo se danas malo smejali u svlačionici nakon što sam pobedio Cicipasa. Šalimo se da se stari još uvek ne predaju. Pre nekoliko dana je rekao kako smo Rodžer, on i ja stari, ali ne slažem se s njim. Mislim da pokazujemo drugačiju i svežiju energiju. Mi se tome smejemo", izjavio je Đoković na konferenciji.

Potom se osvrnuo na samo finale.

"Sjajno je ponovo igrati s njim u finalu. On je momak s kojim sam se najviše susretao u karijeri. Definitivno moj najveći rival svih vremena. Igranje protiv njega na šljaci u finalu jednog od najvećih turnira na svetu me uvek više motiviše. Čak i nakon svega što smo prošli u karijeri, i dalje postoji ono uzbuđenje kada moramo da se suočimo. Barem sa moje strane znam da će to biti slučaj sve dok budemo igrali na ovom nivou. Veoma sam srećan što pokazujemo da se ne povlačimo od napada 'sledeće generacije", istakao je Novak.

Za njega je poseban izazov bilo igranje dva teška meča u jednom danu.

"Veoma sam ponosan na ono što sam danas postigao. Bio je to vrlo dug dan. Proveo sam skoro pet sati na terenu. Oslobodio sam se veoma teške situacije protiv Cicipasa. Nekako sam uspeo da preokrenem. Mislim da sam protiv Sonega igrao i na višem nivou. Sam sam kriv što sam dozvolio da ovaj meč uđe u treći set, jer sam servirao za meč, imao meč lopte i napravio duplu grešku pri rezultatu 4:2 u taj-brejku kada sam vodio".

"Atmosfera je bila naelektrisana na tribinama. Očigledno su Italijani dali veliku podršku. Bilo je vrlo, vrlo glasno, ali i zabavno biti deo te igre s navijačima. Poznato je da su Italijani veoma strastveni. Naravno, znao sam da ću mu, ulazeći u igru, biti velika podrška. Bilo je sjajno igrati u tom okruženju. Bila je to sjajna energija koju sam danas doživeo", zaključio je Đoković.

(B92.net)