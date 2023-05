Đoković: Ne znam koliko ću još biti "gladan"

Srpski teniser Novak Đoković bio je prisutan na tribinama "Đuzepe Meace" tokom polufinala Lige šampiona između Intera i Milana.

Đoković je poznat kao navaijač "rosonera", a novinari "Gazeta delo Sporta" su odlučili da iskoriste tu priliku i intervjuišu ga.

Prije sveg ih je zanimalo kako se Đoković osjeća na "čizmi" i šta misli o Italiji.

"U vašoj zemlji ima svega: tradicije, kulture, dobre hrane, strasti prema sportu i posebno za tenisom. Italija je naprečac osvojila moje srce. Prvo geografski, moja zemlja Srbija je blizu, skoro u susedstvu, uvek sam sa posebnom pažnjom pratio šta se dešava u vašoj zemlji. I onda, veoma smo slični po karakteru, mi volimo da uživamo u životu, srdačni smo i strastveni, volimo jake emocije", rekao je Đoković.

Đoković će nastupati na Mastersu u Rimu gdje je osvojio prvu titulu 2008. godine.

"Svakako da je jedno od najlepših sećanja ta prva titula 2008. godine, kada sam u finalu pobedio Vavrinku. Imao sam samo 20 godina, a osvojio sam trofej na jednom od najlepših i najvažnijih turnira. Tada još nije bio postavljen novi Centralni teren, igrali smo na Pjetranđeliju, što je verovatno najlepši teren, sigurno jedan od onih gde se strast i podrška osećaju najjače. Imao sam set zaostatka protiv veoma jakog rivala, ali uspeo sam da se oporavim, dokazavši da mogu da budem dobar i na šljaci. Svakako da se i drugih mečeva sećam sa zadovoljstvom, posebno onih protiv Federera i Nadala, jer pobediti njih je uvek imalo posebnog značaja, oni su protivnici koji su me pratili celog života", dodao je Đoković.

Upitan je i da li je "gladan" titula.

"Ne znam koliko ću još biti gladan titula, mogu da vam garantujem da je to još prisutno kod mene, barem sada. I to me mnogo motiviše", zaključio je Đoković.