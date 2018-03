Đoković: Nemam poslovni dogovor sa Pikeom

Novak Đoković, osvajač Davis Cupa 2010. godine, demantovao je u intervjuu za Parizijen da je partner sa Žerarom Pikeom u projektu novog Davis Cupa.

"I ja sam takođe bio iznenađen kada sam to čuo, definitivno nisam jedan od onih koji je poslovno iza tog projekta, nisam poslovni partner ni sa Pikeom ni sa njegovim partnerima. Kao predsjednik Asocijacije igrača i kao neko ko voli tenis, samo pokušavam da pomognem. Ne znam odakle ta informacija, možda zato što sam u kontaktu sa Pikeom i bio sam uključen u diskusiju, ali to je sve, nemam poslovni interes", rekao je Đoković u intervjuu za "Parizijen".

Prema novom planu, od 2019. godine Davis Cup će biti jednonedjeljno takmičenje na kraju sezone.

"To su fantastične vijesti. Svi želimo da igramo za svoju zemlju, ali godinama sam govorio da sadašnji format nije dobar, a dokaz je taj što su najbolji sve rjeđe igrali. Igrao sam godinama, čak i nakon što sam igrao u završnim fazama Gren slem turnira. Svaki put kažemo sebi da to nije razumno... Promjena formata je odluka koju su mnogi čekali", kaže Novak i dodaje:

"Tenis je konzervativan sport i znam da su neke zemlje ne gledaju blagonaklono na promjene. Davis Cup ima tradiciju koju poštujemo, ali potrebne su inovacije, poboljšanja... U drugim sportovima, kao što su golf, fudbal ili košarka, ima uspješnih primjera koje možemo da koristimo. Poštujem sve koji su ostavili nasljeđe u našem sportu, ali drugi napreduju i mi moramo da budemo otvoreni i da hvatamo korak“".

Đoković ne misli da je novi format "smrtna presuda" za Davis Cup, kako su neki tvrdili, a termin bi mogao da bude eventualni problem.

"To je promjena formata, Davis Cup ne nestaje, samo dobija drugu dimenziju. Biće atraktivniji u svijetu sporta, sponzorima, medijima i navijačima. Svi najatraktivniji sportovi imaju takav format. Kada je riječ o terminu, nisam baš ubjeđen da je to rješenje. Razumijem da je tada najveći marketinški interes, ali vidjećemo, uskoro ćemo imati mišljenja igrača na sastanku u Indijan Velsu. Imamo četiri termina tokom sezona. Ali iskreno, šta je bolje od toga da se sav teniski talenat skupi na jednom mjestu u sedam do deset dana", zaključio je Đoković.

(Sportklub.rs)