Đoković: Nisam se još odlučio za nastup na AO

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković govorio je o planovima za kraj sezone.

Svjetski broj jedan bi trebalo da nastupi na još tri takmičenja do kraja 2021. godine.

"Za sada planiram da igram Pariz, Završni masters u Torinu i Dejvis kup. To mi je raspored do kraja sezone. U Beogradu bi trebalo da budem do kraja nedjelje, a onda ću nedjelju dana pred takmičenje u Bersiju otići iz Srbije kako bih se više posvetio treninzima i pripremama. Za sada, sigurno ću biti u Beogradu do kraja nedjelje jer mi i djeca idu u školu ovdje i Stefanu je rođendan za nekoliko dana, pa ćemo to ovde proslaviti sa familijom", rekao je Đoković.

Situacija u vezi s Australijan Openom još nije najjasnija, a stižu informacije da bi svi učesnici morali da ispune određene uslove.

"Pratim situaciju oko Australije i koliko sam razumio konačna odluka Vlade Australije i Tenis Australije biće za dvije sedmice, znači to je prva ili druga nedjelja novembra. Ne vjerujem da će se nešto mnogo mijenjati uslovi u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, biće dosta restrikcija. Ono što sam čuo od svog menadžera koji je u direktnom kontaktu sa ljudima iz Federacije Australije jeste da oni pokušavaju da poboljšaju uslove za sve. I za one koji su se vakcinisali i za one koji nisu", rekao je Đoković.

Kaže da iskustvo od ove godine nije baš najbolje, a izrazio je i žaljenje zato što teniseri prihvataju sve uslove koji im se postavljaju.

Takođe, nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da li će ili ne u Australiju.

"Zauzimam stav koji zauzimam i uvijek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumjereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čovjeka. Šta god ti da odgovoriš: 'Јesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam!' oni će to da zloupotrebe", istakao je on između ostalog.

Đoković je pričao i o narednoj sezoni.

"Govorio sam prije ove godine da mi je glavni cilj da ostvarim taj istorijski broj jedan što jesam i da mi je fokus za nastavak karijere da igram što bolje na Grend slemovima i da igram za reprezentaciju. To su meni glavne motivacije. Svi ostali turniru su u ovom dijelu karijere meni manje bitni i samo su priprema ili za reprezentativni tenis ili Grend slemove", zaključio je srpski as.

(Blic)