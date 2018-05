"Đoković – Nišikori može da bude finale Grend slema"

Novak Đoković i Kei Nišikori sastaće se u prvom kolu Mastersa u Madridu, a organizatori su presrećni duelom igrača tog renomea u prvom kolu.

Mnogo najboljih tenisera neće učestvovati na "Mutua Madrid Openu", ali je žrijeb i dalje pun velikih imena i odličnih mečeva.

"Kod muškaraca sastaju se Đoković i Nišikori, što može da bude i finale Grend slema, a ovdje će igrati u prvoj rundi što pokazuje koliko je naš turnir dobar", rekao je jedan od organizatora turnira Albert Beratesegi.

Beratesegi se osvrnuo i na kompletan žrijeb i izdvojio aktuelnog šampiona Rafu Nadala kao favorita ovogodišnjeg izdanja turnira.

"Kada Rafa igra turnir na šljaci on je jedan od favorita, još više sada zbog njegove forme. On je trenutno jedan od igrača koji imaju najveće šanse za finale. U drugom dijelu žreba možda je to Aleksandar Zverev, ali ako moram da izaberem favorita to je sigurno Rafa, iako ima teži žrijeb od Dominika Tima i Huana Martina del Potra", zaključio je Beratesegi.

