Đoković: Ogranizovati tenis kao NBA

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta i vlasnik 24 Grend slem titule, govorio je ponovo o Udruženju profesionalnih tenisera (PTPA) na čijem je čelu i borbi koji vodi za bolji status tenisera.

Srpski as je istakao da samo oni koji se nalaze u 500 najboljih mogu da žive od ovog sporta.

"Bio sam u toj poziciji igrača koji se bori za svoje mjesto i znam kakva je to borba. Znam koliki su problemi sa pokrivanjem putnih troškova, ako nemate podršku svoje federacije. A nema je preko 90 posto igrača, koji nemaju budžet za plaćanje fizioterapeuta ili trenera. Čak i od ovih koji su među 500 više od polovine, ne može sebi da priušti trenera, a o fizioterapeutu da ne govorim. Mnogo se govori koliko zarađuju pobjednici Grend slem turnira, ali ne govorimo o tome koliko ljudi stvarno živi od ovog sporta", istakao je Đoković, prenosi "Sport klub".

Novak kaže da želi da se bori za bolje uslove za sve tenisere.

"Imam moć i uticaj i želim da govorim o tome. Ne može manje od 500 tenisera da živi od sporta koji je super globalan i jedan od najgledanijih na planeti. To je loše, to je neuspjeh za naš sport", izjavio je Đoković.

Srpski as smatra da tenis mora da se organizuje slično kao što to čini NBA košarkaška liga. "Kada ste u NBA ligi imate garantovanu zaradu i ako ne igrate. Sređeno vam je sve. Imate trenera, odjeću, ne morate da razmišljate o tim najosnovnijim stvarima. U tenisu to nije slučaj, ali verujem da može da se napravi", naglasio je prvi teniser svijeta.