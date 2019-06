Đoković: Ovo nisam doživio

Austrijanac Dominik Tim plasirao se u finale Rolan Garosa nakon što je u polufinalu svladao prvog tenisera svijeta Srbina Novaka Đokovića s 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 nakon dvodnevne borbe koja je trajala ukupno četiri sata i 20 minuta.

Meč koji je u petak prekinut zbog kiše pri vođstvu Tima 6:2, 3:6, 3:1, nastavljen je u subotu u podne i bio još jednom prekinut zbog kiše. Tim je kod 5-4 u petom setu propustio dvije meč-lopte, ali je ostao čvrst i realizovao treću u 12. igri.

Austrijancu je to treća pobjeda u devet međusobnih susreta i druga na Roland Garosu. Godine 2016. u polufinalu pariškog turnira slavio je Đoković, koji je potom u finalu dobio Endija Mareja i tako osvojio svoj jedini naslov na Rolan Garosu. Ali, 2017. četvrtfinale Rolan Garosa pripalo je Timu, kao i posljednji meč.

Tima u finalu čeka Rafael Nadal, koji je u polufinalu svladao Rodžera Federera sa 6:3, 6:4, 6:2, te će u nedjelju pokušati po 12. puta osvojiti Kup musketira. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem je slavio Nadal, kao i 2017. u polufinalu, te 2014. u 2. kolu.

''Ne znam šta da vam kažem. Kakva je taktika u ovakvim uslovima, pogotovo juče (petak). To je bilo čisto preživljavanje, ubaciti jednu lopticu više od protivnika i pronaći način da dobijete poen. Ovi uslovi… Ne znam da li sam ovako nešto doživio ikada u životu. Možda samo jednom, protiv Davida Ferera u polufinalu US Opena 2012", rekao je Novak, pa objasnio šta se tada desilo:

"Tada sam izgubio jedan set i onda su prekinuli meč i odložili ga za sutradan. Ovi uslovi su stvarno... Ovako nešto na zemlji nisam doživio nikada. Opet, čestitke Timu koji je uspio da ostane psihički snažan, tvrd, stabilan kada je bilo potrebno. Posljednji gem imao sam nekoliko prednosti i 30:15, a onda sam izgubio meč. Ubacivao sam sve prve servise, on je nekako vraćao sve s dubokim spinom i rotacijom i izbacivao me potpuno sa terena. Sa te strane sa koje je on igrao posljednji gem, barem je tri puta lakše nego sa druge. Ako ste primijetili, 90 odsto brejkova se dogodilo kada je igrač bio na toj strani. Tako da mu je bilo puno lakše da igra na toj strani", rekao je Đoković, pa zaključio:

"Razočaran sam. Šteta. Sve što sam rekao o uslovima, rekao sam, dovoljno je, jer će mi sad vjerovatno prigovarati zašto sam rekao ovo ili ono. To mi se stalno u karijeri događa, tako da je bolje da ovdje završim.''

