Đoković: Ovo više ne sme da se dešava

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nastavlja da se kroz svoj PTPA bori za prava igrača.

Tokom svog posljednjeg obraćanja, ispred ove nezavisne asocijacije tenisera, bavio se pitanjem tenisa i kladionica kao sponzora.

"Zbog integriteta sporta nama igračima nije dozvoljeno da na odeći reklamiramo kladionice dok igramo na terenu i mi ne dobijamo pravedni deo. Kada kažem pošteno, mislim na 50-50 sa turnirima kojima je dozvoljeno da kao glavne sponzore imaju kladionice", rekao je Đoković i dodao:

"Dakle, to je najjednostavnije i za mene je potpuno prihvatljivo. Lično, verovatno ne bih imao kladionicu kao sponzora, ali znam da 95 odsto igrača bi. Ja bih to podržao, ali ako to nije dozvoljeno, onda zaslužujemo da imamo 50 odsto udela koji turnir dobije od ovih sponzorskih ugovora sa kladionicama".

Novak smatra da u ovoj oblasti igrači nemaju nikakve benefite.

"Milijarde i milijarde dolara se obrću na nedeljnom nivou sa teniskih turnira na različitim nivoima. Igrači su u neprivilegovanoj poziciji. Osećam da o ovome moramo da više da razgovaramo. Moramo da podignemo svest igrača o ovom pitanju. U konkretno ovoj oblasti igrači nemaju nikakvu korist, dok ostatak teniskog ekosistema očigledno profitira i jednostavno ne možemo da dozvolimo da se ovo više dešava. Ovo je veoma značajna stvar i deo novca kojeg igrači moraju da se dokopaju", kazao je Novak.

Novak je dodao i da, kad god bi se u ATP-u razgovaralo o ovom pitanju, ono što bi obično isplivalo na površinu jeste integritet, odnosno borba da se igrači ne kompromituju, ne klade ili ne varaju na nek i drugi način.