Đoković: Polufinale uvek mora da bude gusto, Siner je pokazao zašto je lider

Najbolji sprski teniser Novak Đoković izjavio je nakon plasmana u finale Vimbldona da su polufinalni mečevi "uvek gusti i da je Siner imao svoje šanse", prenosi Sportklub.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u peto uzastopno finale Vimbldona pošto je savladao Italijana Janika Sinera rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) za dva sata i 47 minuta.

"Polufinale, uvek mora da bude gusto i napeto, sa tenzijama, tako je bilo i sada. Tri gusta seta, možda to rezultat ne prikazuje. Sve što se dešavalo na terenu bilo je neizvesno, treći set je mogao da ode na njegovu stranu, promašio je nekoliko udaraca na dve set lopte. Mnogo pritiska na dve set lopte, imao je šanse, pokazao je zašto je lider i jedan od najboljih mladih igrača na svetu", istakao je Đoković.

Dodaje da je ometanje od strane publike moglo da promijeni kurs meča.

"Bio sam nervozan posle odluke sudije, ali sam se regrupisao i prvi put u mojoj karijeri se tako nešto desilo. Nemam to, ali je to bio eho možda iz nekih drugih vremena. Nisam se osećao tako, tako je sudija rekao i to je to, moram da poštujem", izjavio je Đoković.